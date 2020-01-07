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Aytaç Şaşmaz kimdir? Aytaç Şaşmaz nereli ve kaç yaşında?
Aytaç Şaşmaz kimdir? Aytaç Şaşmaz nereli ve kaç yaşında?
Aytaç Şaşmaz, 1994 doğumludur. Kameralar Karşısına ilk kez Kötü Çocuk isimli sinema filmi ile geçen Aytaç Şaşmaz hakkında merak edilenler haberimizde... Aytaç Şaşmaz nereli ve kaç yaşında?
Sozcu.com.tr
Magazin 7 Ocak 2020 - 10:53

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinde Emre Acar karakterini canlandıran Aytaç Şaşmaz hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Aytaç Şaşmaz kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Aytaç Şaşmaz, 5 Ağustos 1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşidir. Oyunculuk eğitimi alan Aytaç Şaşmaz, ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında, başrolünde Tolga Sarıtaş ve Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı Kötü Çocuk isimli sinema filmi ile yaşamıştır.

Son olarak Söz dizisinde rol alan Aytaç Şaşmaz, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinde Emre karakterine hayat vermektedir. Aytaç Şaşmaz, 1.80 metre boyunda, 77 kilo ve Aslan burcudur.

Aytaç Şaşmaz’ın rol aldığı diziler ve filmler

2019 – Hekimoğlu (Emre) (TV Dizisi)
2017 – Söz (Uzman Çavuş Feyzullah) (TV Dizisi)
2017 – Kötü Çocuk (Sinema Filmi)

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Son güncelleme: 10:54 - 07.01.2020
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