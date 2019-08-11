Bamsı Beyrek filminin konusu nedir? Bamsı Beyrek filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Burak Aksak’ın son filmi ‘Bamsı Beyrek’ Oğuz Türklerinde bir aşkı konu alıyor. Dede Korkut hikâyelerinde de geçen Bamsı Beyrek ismini taşıyan filmde tanıdık simalar yer alıyor. İşte Bamsı Beyrek filminin konusu ve oyuncuları...

Bamsı Beyrek filminin başrollerinde; Deniz Baysal, Uraz Kaygılaroğlu, Osman Alkaş, Ali Çelik, Erdal Tosun, Salih Kalyon ve Berat Yenilmez yer almaktadır. İşte filmin merak edilen konusu…

BAMSI BEYREK FİLMİNİN KONUSU

Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek, Dede Korkut hikayelerinden biridir. Bamsı Beyrek ve Banıçiçek beşik kertmesidir, ancak birbirlerini tanımazlar. Ayrı ayrı avlanırlarken karşılaşılar, aralarında bir anlaşmazlık yüzünden güreşe tutuşurlar, ancak ikisi de güçte denk olduğu için birbirlerine üstünlük kuramazlar.

Bamsı Beyrek kendisini izleyen kırk yiğidin kendisini ayıplamaması için Banıçiçek'in göğsünü sıkar ve kazanır. Banıçiçek ile Bamsı Beyrek'in esir düşmesi sonucunda onaltı sene ayrı kalırlar.Bu surede Banıçiçek mecburen evlenmek zorunda kalır.Dügün günü Bamsı Beyrek gelerek Banıçiçek'i geri alır!Yıllar sonra Aruz , Bamsı Beyrek'i obasına dostça çağırır. Ancak ona pusu kurmuştur ve onu yakalatıp sağ kolunu keserHikaye, Türk kültüründe kadınların da erkeklerle eşit görüldüğünü göstermektedir.