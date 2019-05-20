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Banu Alkan’dan Burcu Esmersoy’a sert ifadeler
Banu Alkan’dan Burcu Esmersoy’a sert ifadeler
Yeşilçam yıldızı Banu Alkan, konuk olduğu magazin programında bir dönem aynı televizyon programında yer aldığı Burcu Esmersoy'a sert göndermelerde bulundu.
Magazin 20 Mayıs 2019 - 11:07

Kısa süre içerisinde yeni bir şarkı çıkarma hazırlığı içerisinde bulunan Banu Alkan, 2. Sayfa programının konuğu oldu. Canlı yayında kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Alkan, sunuculuğunu Burcu Esmersoy’un yaptığı ve Bülent Ersoy ile Safiye Soyman’ın da içinde bulunduğu projesiyle ilgili olarak şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Hindistan’da bulunduğu süre zarfında hastalıklarla boğuştuğunu ve zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Alkan, kendisine Burcu Esmersoy ile yaşadığı polemik hatırlatılınca açtı ağzını yumdu gözünü. Esmersoy’un ilk başlarda kendisinde iyi bir kız izlenimi bıraktığını söyleyen Banu Alkan sonrasında genç kadının tavırlarının değiştiğini ve kendisine üstünlük taslamak istediğini söyledi. İşte Banu Alkan’ın Burcu Esmersoy’la ilgili açıklamaları:

“Herkes haddini bilecek, bizim gibi isimlerle bir arada olsun, yıldızın orada parladı. Üstün olmak otorite olmak istiyordu. Bana üstünlük tasladı ve ben de ona ‘Sen kimsin’ dedim. Burcu Esmersoy bana “Seni sosyal medyadan takip etmem” dedi. Ardından Türkiye’ye döndükten sonra konuk olduğu bir kanalda absürt şeyler söyledi. Sen kimsin, Banu Alkan kim! Herkes haddini bilecek”

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