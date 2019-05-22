Başak Gümülcinelioğlu kimdir? Başak Gümülcinelioğlu nereli ve kaç yaşında?

Başak Gümülcinelioğlu, 1991 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2018 yılında yayınlanan 8. Gün dizisi ile geçen Başak Gümülcinelioğlu ile ilgili merak edilenler haberimizde... Başak Gümülcinelioğlu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş adlı dizide Deniz karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Başak Gümülcinelioğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU KİMDİR?

Başak Gümülcinelioğlu, 22 Ekim 1991 tarihinde Almanya’da doğmuştur. İstanbul Bahçelievler Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Lise eğitiminin ardından İngiltere London Academy of Music, Dramatic Arts ve Amerika Kansas Müzikal oyunculuk eğitimi bölümlerini tamamladı.

Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde devam etti. Buradan mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Oyunculuk kariyerine ilk olarak tiyatro sahnelerinde başladı. “Annie” ve “Hababam Sınıfı” adlı müzikallerde oynadı. 2017 yılında “Barut Fıçısı” tiyatro oyunu ile izleyicisinin karşısına çıktı. Tiyatro kariyerini sürdürürken aynı zamanda çevirilerde yapmaya başladı.

Televizyon ekranlarına ilk olarak 2018 yılında “8. Gün” adlı dizide canlandırdığı “Şehnaz” rolü ile çıktı. Başak Gümülcinelioğlu, şimdilerde Star televizyonunda yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde Deniz karakterine hayat vermektedir. Başak Gümülcinelioğlu, 1.65 metre boyunda, 49 kilo ve Terazi burcudur.

Başak Gümülcinelioğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Erkenci Kuş (Deniz) (TV Dizisi)

2018 – 8. Gün (Genç Şehnaz)(TV Dizisi)