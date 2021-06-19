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Berdan Mardini’nin ayrıldığı eşine silahlı saldırı

İstanbul'da türkücü Berdan Mardini'nin 3 ay önce boşandığı eşi silahlı saldırıya uğradı. Aracına 5 mermi isabet eden Fatoş Karademir'in bacağından yaralandığı öğrenildi. 

Habip ATAM
Güncellenme: 13:43, 19/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Berdan Mardini’nin ayrıldığı eşine silahlı saldırı

Olay, Büyükçekmece Alkent 2000 sitesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre türkücü Berdan Mardini’nin ayrıldığı eşi Fatoş Karademir’e aracıyla seyir halindeyken motosikletli bir kişi yaklaştı. Silahlı olan şüpheli peş peşe ateş etti.

Saldırganın silahından çıkan 5 mermi otomobile isabet ederken kurşunlardan biri de Fatoş Karademir’in bacağına isabet etti.

Yaralanan Karademir, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İstanbul Emniyeti şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

3 AY ÖNCE BOŞANDILAR

2010 yılında nikâh masasına oturan ve iki çocukları olan Berdan Mardini ve Fatoş Karademir çifti geçen mart ayında boşanmıştı. Mardini’nin avukatının yaptığı açıklamada “Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır” denilmişti.

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Yayınlanma Tarihi:13:09,