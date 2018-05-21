Beyaz Show neden bitti

Yaklaşık çeyrek asırdır ekran macerasını sürdüren ve yaptığı şov programıyla milyonların tanıdığı ve sevdiği bir isim haline gelen Beyaz, kulislerde dolaşan iddialara göre Kanal D macerasını bitirdi. Beyazıt Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta hakkında yazılıp çizilen bu haberleri doğruladı.

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İki yıl önce aldığı bir kararla canlı yayınlarını bitiren ve bant yayınıyla seyircisinin karşısına çıkan Beyaz, bu kararından geçen sene vazgeçmiş ve canlı yayınlarını devam ettirme kararı almıştı. Yıllar geçtikçe performansını kaybettiği yönünde eleştiriler alan Beyaz, programını yaptığı kanalın el değiştirmesinin ardından radikal bir karara imza attı. HT Magazin yazarı Mustafa Doğan’ın köşesine taşıdığı bilgilere göre ekranların en uzun soluklu talk show'unun Kanal D macerası resmen bitti. İşte yazının dikkat çeken kısımları: “Doğan Ailesi'ne olan bağlılığı ve duygusal kişiliği herkesçe bilinen Beyaz'ın satış nedeniyle tadının kaçtığı, yeni sezonda ekranda olmaya sıcak bakmadığı zaten biliniyordu. Bir yandan yeni yönetimin elini rahatlatma niyeti de vardı. Malum, patronaj değişikliği sonrası hızlı bir dönüşüm yaşanıyor kanalda. Yayın çizgisi yavaş yavaş değişiyor. Nisan sonu programın yayınına aniden ara verilmesi de bundandı. Ama final kararını o değil, yeni yönetim aldı. Nezaketen kendisine başka program yapması teklifi götürülmüş. Tabii Beyaz bunun ne anlama geldiğini biliyor, düşünmeden reddetmiş. Çeyrek asırlık bir programa böyle bir veda yakışmazdı. Zaten dediğim gibi, programın Kanal D macerası bitti, ekran macerası değil”

AMERİKA’DAN PAYLAŞIM

Beyazıt Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta hakkında yazılıp çizilen bu haberleri doğruladı. Programına bir sezon ara verecek olan Beyaz bu dönemde Amerika’ya uçarak yeni projeler için görüşmeler yapacak. İşte Beyaz’ın o paylaşımı…