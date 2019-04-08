Binnur Kaya kimdir? Binnur Kaya nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Zengin ve Yoksul dizisinde Berrin karakterini canlandıran Binnur Kaya hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Binnur Kaya kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BİNNUR KAYA KİMDİR?

Binnur Kaya, 19 Nisan 1972 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Aslen Elazığlı'dır. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Okul döneminde çeşitli tiyatrolarda oynamaya başlayan Kaya, eğitiminin ardından İstanbul'a taşındı.

Bakırköy Tiyatro'sunda çalışmaya başladıktan bir süre sonra, bir arkadaşının önerisiyle Hülya Avşar Show'da Asiye karakterini canlandırmaya başladı. İlk defa Kaynanalar dizisi ile sektöre giriş yapan Kaya, başarılı performansıyla dikkatleri çekti. BKM oyuncu kadrosuna katılan Binnur Kaya, “Dış Kapının Mandalları”, “Çarli”, “Baba Evi”, “İnşaat” “Yabancı Damat”, “Babam ve Oğlum”, “Vavien”, “Küçük Kıyamet”, “Avrupa Yakası”, “Sen Kiminle Dans Ediyorsun” gibi birçok dizi ve filmde yer aldı.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Zengin ve Yoksul dizisinde Berrin karakterine hayat veren Binnur Kaya, 1.63 metre boyunda, 57 kilo ve Koç burcudur.



Ödülleri:

2014 – 41.Magnum Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncusu – Aramızda Kalsın

2009 – 42.SİYAD ödülleri : Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı – Vavien

2009 – 3. Yeşilçam Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Vavien

2008 – 8. Sinema Burada Festivali Genç Oyuncu Ödülü

2009 – Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından Medya Oscarları Yılın Kadın Oyuncu Ödülü

2008 – 35. Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncu Ödülü

Binnu Kaya'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Zengin ve Yoksul (Berrin) (TV Dizisi)

2018 ­- Bizi Hatırla (Sinema Filmi)

2017 – Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Şengül) (Sinema Filmi)

2017 -­ Bu Sayılmaz (Küçük Semiha) (TV Dizisi)

2015 ­- Analar ve Anneler (Neriman Hemşire) (TV Dizisi)

2013 ­- Şarkı Söyleyen Kadınlar (Esma) (Sinema Filmi)

2013 ­- 2014 ­ Aramızda Kalsın (Hüsne Celepoğlu) (izisi)

2012 ­- Mutlu Aile Defteri (Asuman) (Sinema Filmi)

2011 ­- Türkan (Kumru Hemşire) (Sinema Filmi)

2011 ­- Muhteşem Yüzyıl (Muskacı) (TV Dizisi)

2010 ­- Türk Malı (Abiye) (TV Dizisi)

2009 ­- Vavien (Sevilay) (Sinema Filmi)

2009 ­- Kampüste Çıplak Ayaklar (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2008 ­- Anında Görüntü Show (Kendisi) (TV Dizisi)

2008 ­- 2009 -­ Avrupa Yakası 5.ve 6. Sezon (Şahika Koçarslanlı) (TV Dizisi)

2007 -­ Kavak Yelleri (Binnur) (TV Dizisi)

2007 ­- Kara Yılan (Antepli Emine) (TV Dizisi)

2006 ­- Küçük Kıyamet (Filiz) (Sinema Filmi)

2006 ­- Hayatımın Kadınısın (Firdevs) (Sinema Filmi)

2005 ­- Babam ve Oğlum (Hanife) (Sinema Filmi)

2004 ­- Yabancı Damat (Nazire Demir) (TV Dizisi)

2003 ­- İnşaat (Ayşe) (Sinema Filmi)

2003 ­- Hadi Uç Bakalım (Düriye) (TV Dizisi)

2003 ­- Bekarlar (Binnur) (TV Dizisi)

2003­ – Bana Bir Şeyhler Oluyor (Hilmi ve Dursun’un kızı Kamile)(Video)

2001 ­- Yeni Hayat (Gülistan) (TV Dizisi)

2001 -­ Benimle Evlenir Misin (Sacide) (TV Dizisi)

2000 ­- Yedi Numara (Hürrem) (TV Dizisi)

2000 ­- Muhallebicinin Oğlu (Lale) (TV Filmi)

2000 -­ Güneş Yanıkları (Aylin) (TV Dizisi)

2000 ­- Abuzer Kadayıf (Solist) (Sinema Filmi)

1999 ­- Çarli (Hijyen) (TV Dizisi)

1999 -­ 5 Maymun Çetesi (TV Dizisi)

1998 ­- Kaçıklık Diploması (Ruh Hastası) (Sinema Filmi)

1998 -­ Dış Kapının Mandalları (TV Dizisi)

1997 ­- Baba Evi (Meryem) (TV Dizisi)

1995 ­- Bir Demet Tiyatro (Şamuran) (TV Dizisi)

1988 ­- Kaynanalar (Rukiye) (TV Dizisi)