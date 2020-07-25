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Blake Lively ve Ryan Reynolds, üçüncü çocuklarının adını açıkladı
Blake Lively ve Ryan Reynolds, üçüncü çocuklarının adını açıkladı
Blake Lively ve Ryan Reynolds çifti, 2019'da dünyaya gelen üçüncü çocuklarının adını açıkladı.
Magazin 25 Temmuz 2020 - 13:23

Hollywood’un en gözde çiftlerinden biri olan Blake Lively ve Ryan Reynolds, daha önce açıklamadıkları üçüncü çocuklarının adı belli oldu. Çiftin kız bebeklerine ‘Betty’ adını verdiği öğrenildi.

Lively, 4 Ekim 2019’da üçüncü çocuğunu dünyaya getirmişti. Çift bebeklerinin adını da saklı tutmuştu. People dergisi, çifte yakın kaynaklara dayandırarak üçüncü çocuklarının adının Betty olduğunu açıkladı. Çiftin diğer kızlarının isimleri ise James (5) ve Inez (3).

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