Blake Lively ve Ryan Reynolds, üçüncü çocuklarının adını açıkladı

Hollywood’un en gözde çiftlerinden biri olan Blake Lively ve Ryan Reynolds, daha önce açıklamadıkları üçüncü çocuklarının adı belli oldu. Çiftin kız bebeklerine ‘Betty’ adını verdiği öğrenildi.

Lively, 4 Ekim 2019’da üçüncü çocuğunu dünyaya getirmişti. Çift bebeklerinin adını da saklı tutmuştu. People dergisi, çifte yakın kaynaklara dayandırarak üçüncü çocuklarının adının Betty olduğunu açıkladı. Çiftin diğer kızlarının isimleri ise James (5) ve Inez (3).