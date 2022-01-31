BTS şarkıcısı Jimin hem Covid oldu hem apandist ameliyatı geçirdi

Big Hit Music yaptığı açıklamada, K-pop grubu BTS şarkıcısı ve dansçısı Jimin'in corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve ayrıca akut apandisit için ameliyat edildiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Tam adı Park Ji-min olan Jimin’in pazar günü ani karın ağrısı ve hafif bir boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiği belirtildi. Açıklamaya göre, corona virüsü testi pozitif çıkan Jimin, pazartesi günü de apandisit için ameliyat oldu: “Ameliyat başarılı geçti ve Jimin şu anda iyileşme sürecinde.”

Açıklamada, şarkıcının ameliyat sonrası bakımın yanı sıra COVID-19 için birkaç gün yatarak tedavi göreceği belirtildi.

Gruptaki üyeler, bir süredir Covid olmalarıyla gündeme geliyorlar. Rapçi RM’nin, vokalist Jin’in ve rapçi Suga’nın, grup Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir dizi canlı şovdan döndükten kısa bir süre sonra aralık ayında pozitif oldukları anlaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki konserler, BTS’nin Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’yı gezdikleri 2019’dan bu yana ülkedeki ilk konserleriydi.

2013 çıkışlarından bu yana BTS, akılda kalıcı, hareketli müzik ve dansların yanı sıra gençleri güçlendirmeyi amaçlayan şarkı sözleri ve sosyal kampanyalarla küresel bir K-Pop çılgınlığına öncülük etti.

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