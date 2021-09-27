Bülent Ersoy’a canlı yayında alkol testi

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' programında ilginç anlar yaşandı. Geçen hafta canlı yayına alkollü çıktığı iddia edilen Bülent Ersoy'a Şafak Sezer, sürpriz yaptı. Sezer, canlı yayında Ersoy'a alkol testi yaptı.

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Geçen hafta ‘Benzemez Kimse Bize’ programında, Bülent Ersoy’un canlı yayındaki konuşmaları ve hareketleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Ersoy’un canlı yayına sarhoş olarak çıktığı iddia edilmişti. Sanatçı söz konusu iddialara yanıt vererek “Ağzıma bir yudum şey koymadım. Olsa zaten söylerim. Tamamen heyecandan oldu” demişti.

‘Benzemez Kimse Bize’nin dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde ise Şafak Sezer, geçen haftaki olaya gönderme olarak Ersoy’a alkolmetre üfletti.

Alkolmetreyi kontrol eden Şafak Sezer, sıfır promil sonuç çıktığını söyledi.

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