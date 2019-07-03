Burak Serdar Şanal kimdir? Burak Serdar Şanal nereli ve kaç yaşında?

Burak Serdar Şanal, 1988 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Arka Sokaklar dizisi ile geçen Burak Serdar Şanal hakkında merak edilenler haberimizde... Burak Serdar Şanal nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez dizisinde, Pilot Süleyman karakterini canlandıran Burak Serdar Şanal hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Burak Serdar Şanal kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BURAK SERDAR ŞANAL KİMDİR?

Burak Serdar Şanal, 28 Ağustos 1988 yılında İstanbul’da doğmuştur. Aslen Kastamonuludur. Maltepe Üniversitesinde drama kulübünde eğitim almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2008 yılında Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Ceyhun karakteriyle yaşayan Burak Serdar Şanal; Yeşil Deniz, Dinle Sevgili, Avrupa Avrupa, Küçük Kadınlar ve Peri Masalı dizilerinde rol almıştır

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez dizisinde Süleyman karakterine hayat veren Burak Serdar Şanal, 1,88 metre boyunda, 72 kilo ve Başak burcudur.

Burak Serdar Şanal’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kimse Bilmez (Pilot) (Süleyman) (TV Dizisi)

2018 – Deniz ve Güneş (Deniz)(Sinema Filmi)

2017 – İkisini de Sevdim (Murat)(TV Dizisi)

2016 – Rüzgârın Kalbi (Rüzgâr) (TV Dizisi)

2014 – Mucize (İsa) (Sinema Filmi)

2014 – 2016 – Yeşil Deniz (İsmal) (TV Dizisi)

2014 – Tut Sözünü (Bernardo) (Sinema Filmi)

2012 – Böyle Btmesin (TV Dizisi)

2011 – Dinle Sevgili (Tolon) (TV Dizisi)

2011 – 2012 – Avrupa Avrupa (Can) (TV Dizisi)

2009 – Küçük Kadınlar 2. Sezon (Koray) (TV Dizisi)

2009 – Bahar Dalları (Mert) (TV Dizisi)

2008 – Peri Masalı (Murat) (TV Dizisi)

2008 – Arka Sokaklar 3. Sezon (Ceyhun) (TV Dizisi)