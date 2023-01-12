Burhan Çaçan hayatını kaybetti

Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çaçan'ın ani vefatı sanat dünyasını sarstı.

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Sabah yürüyüşü yapmak için dışarı çıkan 62 yaşındaki Burhan Çaçan’ın eve döndükten sonra kalp krizi geçirerek öldüğü öğrenildi.

“CENAZESİ YARIN OLACAK”

Türkücü Ferman Toprak Instagram hesabından paylaştığı videoda “Hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin yüreği yanıyor. Cenazesi yarın Fatih Camii’nde olacak” dedi.

Haberi alan Çaçan’ın hayranları Florya’daki evinin önünde toplanmaya başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden sanatçı Burhan Çaçan için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, evinde vefat eden sanatçı Çaçan için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğinin değerli isimlerinden Burhan Çaçan’a Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.” ifadesini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLER YASA BOĞULDU

Sanatçının acı haberi ile ünlü isimler sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi.

Ozan Orhon: “Benim için özel insanlardan biriydi. Sesiyle milyonları etkiledi. Nasıl unuturuz Ayaz Geceler’i. Kendisiyle birçok TV programına çıktım. Ah Burhan abim bir bir gidiyoruz. Mekanın cennet olsun. Tüm sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum.”

Latif Doğan: “Türk halk müziğinin usta isimlerinden Buhan Çaçan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kendisine rahmet, ailesinin sanat camiasının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun.”

Safiye Soyman: “Ay ay ay çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hay Allah çok da gençti…”

Umut Akyürek: “Çok değerli bir ses çok beyefendi bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin ailesine sabırlar diliyorum.”

Çiğdem Tunç: “Çok üzüldüm Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun. Sabır diliyorum tüm ailesine ve tüm sevenlerine.”

Aslı Hünel: “İnanmıyorum çok ama çok üzüldüm.”

Bülent Serttaş: “Geceler ayaz geceler sensiz.Nur içinde yat Burhan Çaçan. Mekanın cennet oldun.”

BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?

17 Ekim 1960 tarihinde Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde dünyaya gelen Burhan Çaçan, 1978 yılında TRT Erzurum Radyosu’nun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara’ya, ardından İstanbul’a geldi.

1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi.

Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekti. İlahiler 99 ve Mevlüt Ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yaptı.

Burhan Çaçan ayrıca Makber, Ağlama Yavrum, Yetim Cemo, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur adlı filmlerde de rol aldı.

Evli olan Çaçan, iki çocuk babasıydı.