Çalışmalara tam gaz devam

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‘Sakız’ şarkısını insanların ağzına sakız etmeyi başaran genç yetenek, hayranlarının kendisi için çektikleri videoları da sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor. Yakışıklı şarkıcı parçaya olan yoğun ilginin rehavetine kapılmadan yepyeni ve hareketli bir şarkı için tekrar stüdyonun yolunu tuttu.

Pop-rock müzik tarzında okuyacağı yeni şarkısı için fotoğraf stüdyosuna da giren Erhan Güler katalog çekimlerini aratmayacak pozlara da imza attı. Fotoğraf sanatçısı Ayhan Arca'nın objektifine poz verirken rahat tavırlarıyla dikkat çeken popçu, yaz ayında çıkarmayı planladığı yeni albümün kapak fotoğraflarını da belirlemiş oldu.

Hayranlarına hitaben ”Bombalar arka arkaya gelecek” diyen Erhan Güler çalışmalarına aralıksız ve hız kesmeden devam ediyor.