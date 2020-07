Can Feda filmi nerede çekilmiştir? Can Feda konusu ne, oyuncuları kim?

Başrollerinden Burak Özçivit ve Kerem Bursin gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Can Feda filmi bu akşam ekranlarda olacak. Özel Kuvvetler’de görevli askerlerin sınır ötesi operasyonunu konu alan Can Feda filmi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

Yönetmenliğini Çağatay Tosun'un yaptığı Can Feda filmi vizyona girdiği 2018 yılının en sevilen filmlerinden biri olmuştu. Ünlü oyuncuları kadrosunda barındıran Can Feda filmi bu akşam tekrardan televizyonlarda yayınlanacak. İşte Can Feda filminin konusu ve oyuncuları…

CAN FEDA KONUSU

Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde 7 yıldır iç savaş hüküm sürmektedir. Türk ordusu yanında hiçbir müttefik devlet olmadan bölgeye giriş yapar. Bölgede görevliler arasında Yüzbaşı Alparslan’ın komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler timi de vardır. Tim, aralarına katılan Yüzbaşı Pilot Onur ile birlikte Türk ordusuna karşı kurulan büyük bir tuzağı ortaya çıkarır. Tuzağı bozmak için zorlu şartlarda vatan millet uğruna teröristlere karşı yaşam savaşı veren tim için asıl sınav, vicdanını kaybetmeyip insan kalmayı başarabilmektir.

CAN FEDA NEREDE ÇEKİLDİ?

Can Feda ilk çekimleri yaklaşık 1 yıl boyunca süren hazırlık çalışması ile Eskişehir'de başladı. Filmin kusursuz senaryosuna yakışacak dev bir platonun kurulduğu Eskişehir'de titiz bir çalışma sonucu çekilen filmde 2 binden fazla figüran görev aldı. Platonun son derece geniş tutulması nedeni ile çekimlerde farklı teknikler kullanılarak ortaya çok daha kusursuz sonuçlar çıkarıldı. Platoda kullanılan dekorlar içinde son teknolojik imkânlardan yararlanıldı ve birebir gerçekçi sonuçlar elde edildi.

Bilecik'te yer alan Zemzemiye köyü ise filmin Suriye'de geçen bölümlerinin çekimlerine ev sahipliği yaptı. Savaşta yıkıldığı görülen binalar için eski harabe binalarda gerçek yıkımlar yapılırken yine teknolojik imkanlar ile oluşturulan efektler ile de gerçekçilik en üst seviyeye taşındı. Filmin son bölümleri ise İstanbul'da yapıldı. İstanbul 3. Havalimanı inşaat sahası içerisinde gerçekleştirilen çekimlerde Orta Doğu izlenimi büyük bir başarı ile verildi. Çekimlerin büyük bir bölümü kırsal bölgede ormanlık alanda gerçekleştirildi ve ortaya bu muazzam başyapıt çıktı.





CAN FEDA OYUNCULARI



KEREM BURSİN KİMDİR?

Kerem Bürsin, 4 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2000 yılında babasının işleri dolayısıyla önce İskoçya'ya ardından 2002 yılında on beş yaşındayken ABD'ye taşınıp Teksas'a yerleşti. Lise yıllarında arkadaşlarıyla bir Rock müzik grubu kurdu Teksas'ta birçok konser verdi. Liseyi Teksas'ta bitirdikten sonra üniversite eğitimi için Boston'a taşındı ve Emerson College'da oyunculuk eğimi aldı.

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984, İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir.2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır.

Can Feda filminde ikiliye kadroda; Melike İpek Yalova, Süleyman Karaahmet ve Sabahattin Yakut eşlik ediyor.