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Cem Yılmaz eski eşine ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılmasını istedi

Komedyen Cem Yılmaz, oğlu için ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması talebiyle eski eşi oyuncu Ahu Yağtu'ya dava açtı.

Hayati ARIGAN
Güncellenme: 12:30, 01/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Cem Yılmaz eski eşine ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılmasını istedi

Cem Yılmaz 9 yaşındaki oğlu Kemal’e ödediği dediği aylık 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması için 8 yıl önce boşandığı Ahu Yağtu’ya dava açtı.

İstanbul 11. Aile Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında davacı Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu’yu avukatları temsil etti.

Cem Yılmaz’ın avukatı aracılığı ile mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde Amerikan doları kurundaki yükselişle birlikte ödediği nafakanın da arttığı ve nafakanın Türk lirası cinsinden 40 bin lira olarak belirlenmesini isteği belirtildi.

Mahkeme delillerin toplanılması ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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Ahu Yağtu aile Cem Yılmaz dava istanbul mahkeme Sağlık
Yayınlanma Tarihi:12:19,