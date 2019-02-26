Cemal Toktaş kimdir? Cemal Toktaş nereli ve kaç yaşında?

Cemal Toktaş kimdir, 1983 doğumludur. Kamera karşısına ilk kez Evlat isimli filmde canlandırdığı Barış karakteri ile geçen Cemal Toktaş hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde... Cemal Toktaş nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX televizyonunda yayınlanan Vurgun dizisinde, Turan karakterini canlandıran Cemal Toktaş kimdir hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Cemal Toktaş kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

CEMAL TOKTAŞ KİMDİR?

Cemal Toktaş, 14 Ocak 1983 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. Oyunculuk hayatına 2003 yılında yayınlanan Evlat dizisi ile adım atmıştır.

Ankara Film Festivali'nde Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldığı “Kara Köpekler Havlarken” ile sinema hayatına başlangıç yapan Toktaş, Mahsun Kırmızıgül'ün “Güneşi Gördüm” filmindeki Kadri rolüyle de Sadri Alışık Ödülleri ve Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Adını Sen Koy, Sıla, Doktorlar, Tövbeler Tövbesi, Böyle Bitmesin, Yılanların Öcü, Meryem ve Bizim Hikaye” dizilerinde yer alan Cemal Toktaş şimdilerde FOX Tv ekranlarında yayınlanan Vurgun dizisinde Turan karakterine hayat vermektedir. Kendisi gibi oyuncu olan Nergis Öztürk ile evli olan Toktaş’ın bir çocuğu bulunmaktadır.

Toktaş, eşi Nergis Öztürk ile birlikte kurduğu Taşra Kabare'de Temizlik İşleri, Kel Şarkıcı, Ölüm Hastalığı, Düşperest ve Alacakaranlık Kuşağı adlı tiyatro ve kabare projelerinde rol aldı. Kel Şarkıcı, Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde en iyi kostüm tasarımı, Düşperest ise En İyi Müzikal-Müzikli Oyun ödüllerine layık görüldü. Sultana adlı kabare oyununda ise ile ilk kez yönetmen koltuğuna oturdu.

Cemal Toktaş, 1.76 metre boyunda, 74 kilo ve Oğlak burcudur.

Cemal Toktaş’ın rol aldığı diziler:

2019 – Vurgun (Turan)

2018 – Bizim Hikaye (Ömer)

2017 – Meryem (Oktay)

2014 – Yılanların Öcü (Kara Bayram)

2012-2014 – Böyle Bitmesin (Yusuf)

2011 – Tövbeler Tövbesi (Mahir)

2010 – Doktorlar (Ozan)

2006 – Sıla (Azad)

2004 – 24 Saat

2004 – Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Mümtaz)

2003 – Evlat (Barış)

Cemal Toktaş’ın rol aldığı filmler:

2014 – Köpek (Murat)

2009 – Adını Sen Koy (Ilgaz)

2009 – Güneşi Gördüm (Kadri)

2009 – Kara Köpekler Havlarken (Selim)