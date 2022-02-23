Charlize Theron ve Tom Hardy, Mad Max çekimlerinde ortalığı bir birbirine katmışlar

Blood, Sweat & Chrome isimli Mad Max: Fury Road'un perde arkasını anlatan kitap, Hollywood'un iki ünlü oyuncusu arasında yaşanan şoke edici olayı da ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Mad Max: Fury Road’un perde arkasını anlatan “Blood, Sweat & Chrome” isimli kitap başrol oyuncuları Tom Hardy ve Charlize Theron arasındaki set kavgası hakkında ilginç bilgiler veriyor.

Theron, olayın ardından geçen zamanla şu şekilde konuşuyor: “Sürekli kavga ediyorduk. Korkunçtu! Bunu yapmamalıydık; daha iyi olmalıydık.”

Hem Theron hem de Hardy, filmin yorucu prodüksiyon programını ve birbirlerine olan genel güven eksikliğini olayın patlama nedeni olarak göstererek geçmişte yaşananlarla ilgili konuştular. İkilinin tüm setin ilerleyişini değiştiren gerilimini ise set çalışanları anlatıyor.

ASLA ZAMANINDA SETE GELMİYORDU

Kamera operatörü Mark Goellnicht, “Günü net bir şekilde hatırlıyorum: Set saat sekizdeydi. Charlize saat sekizde geldi, savaş aracına oturdu. Tom’un zamanında orada olması için özel bir istekte bulunulmuş olmasına rağmen asla sekizde orada olmayacağını biliyordu. Sabahları asla zamanında gelmemesiyle ünlüydü. Ve o gelmedi.”

Birinci kamera asistanı Ricky Schamburg olayı anlatmaya şu şekilde devam ediyor: “Bunun bir tür güç oyunu olup olmadığını bilmiyorum, ama kasıtlı olarak kışkırtma amaçlı yapıldığını hissettim. Bana sorarsanız, bunun Charlize’i gerçekten kızdırdığını biliyordu çünkü o profesyoneldi.”

Hardy o gün sete üç saat geç geldi, Theron ise tam kostümü ve makyajıyla bekledi.

Goellnicht’ın anlattıklarına göre Theron, savaş aracından bağırarak, “Her dakika için yü bin dolar ödeyin. Ne kadar saygısızsın” diyor. Bunun üstüne de Hardy, ona doğru koşarak “Bana ne dedin” diye gidiyor. “Oldukça agresifti. Gerçekten tehdit edildiğini hissetti ve bu dönüm noktasıydı” diye ekledi Goellnicht.

THERON DESTEK İSTEDİ

Bu yüzleşmeden sonra Theron, yapımcı Denise Di Novi’yi filmin Namibya çölündeki sete gelmesini ve daha fazla çatışma olmamasını sağlamasını sağladı.

Theron, “Bir şekilde kontrolden çıkan bir noktaya geldi ve belki bir kadın yapımcının olmasının iyi olabileceğini düşündüm, çünkü kendimi güvende hissetmiyordum. Neyle karşı karşıya olduğumu anlayan başka bir kadına sahip olacağımı hissettim” diyerek olayın ardından yaşananları anlatıyor.

Goellnicht, Hardy’nin farklı bir insan olduğunu belirtiyor: “O ve Theron, prodüksiyonun ilerleyen bölümlerinde birlikte sahneler çektikten sonra birbirlerine ısındılar.

Theron ve Hardy, aralarındaki gerilime rağmen, çekimlerin sonuna kadar Mad Max: Fury Road’da kaldılar. Film dünya çapında gişede 374 milyon dolar hasılat elde etti ve toplam 10 dalda aday olduğu Oscar’dan altı ödülle döndü. Filmin yönetmeni ise George Miller ise 2017’den beri filmle ilgili bir davayla uğraşıyor.

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