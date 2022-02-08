HAYAT
Abone Ol

Defalarca ameliyat olmuştu… Fulden Uras’tan sevenlerini üzen haber

Daha önce meme kanserine yakalanan ve birçok kez ameliyat olan Fulden Uras, hastalığının nüksetmesiyle hastaneye kaldırıldı. Ameliyat olan şarkıcı, sevenlerinden dua istedi.

Yayınlanma: 11:38 - 08 Şubat 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Defalarca ameliyat olmuştu… Fulden Uras’tan sevenlerini üzen haber

Fulden Uras, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Daha önce bağırsak ile meme kanserine yakalanan ve birçok kez ameliyat olan şarkıcı, yeniden hastanelik oldu.

“BİTMEYEN ÇİLEM”

Yeniden meme kanseriyle mücadele etmeye başlayan Uras “Bitmeyen çilem… 3 gündür beni yine perişan eden ağrılar ve sonuç yine ameliyat. Artık kaç ameliyat oldu saymıyorum. Sayısını unuttum. Sağ meme seninle başım dertte. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar. Allah herkese şifa versin, ötesi yok” ifadelerini kullandı.

AMELİYAT SONRASI AÇIKLAMA

Ameliyattan sonra hasta yatağından bir video paylaşan Uras, “Dostlar, arayan, soran, mesaj atan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başarılı geçti ameliyatım. Birkaç gün dinleneceğim. Allah’a emanet olun” şeklinde konuştu.

Işın Karaca sahnede düştü, hastaneye kaldırıldı İlginizi Çekebilir Işın Karaca sahnede düştü, hastaneye kaldırıldı Ece Erken'in zor günleri İlginizi Çekebilir Ece Erken'in zor günleri 'Cem Karaca'nın oğluyum diye sokakta dayak yerdim' İlginizi Çekebilir 'Cem Karaca'nın oğluyum diye sokakta dayak yerdim'

 

ameliyat Haber istanbul Sağlık sosyal medya