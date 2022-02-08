Defalarca ameliyat olmuştu… Fulden Uras’tan sevenlerini üzen haber

Daha önce meme kanserine yakalanan ve birçok kez ameliyat olan Fulden Uras, hastalığının nüksetmesiyle hastaneye kaldırıldı. Ameliyat olan şarkıcı, sevenlerinden dua istedi.

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Fulden Uras, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Daha önce bağırsak ile meme kanserine yakalanan ve birçok kez ameliyat olan şarkıcı, yeniden hastanelik oldu.

“BİTMEYEN ÇİLEM”

Yeniden meme kanseriyle mücadele etmeye başlayan Uras “Bitmeyen çilem… 3 gündür beni yine perişan eden ağrılar ve sonuç yine ameliyat. Artık kaç ameliyat oldu saymıyorum. Sayısını unuttum. Sağ meme seninle başım dertte. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar. Allah herkese şifa versin, ötesi yok” ifadelerini kullandı.

AMELİYAT SONRASI AÇIKLAMA

Ameliyattan sonra hasta yatağından bir video paylaşan Uras, “Dostlar, arayan, soran, mesaj atan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başarılı geçti ameliyatım. Birkaç gün dinleneceğim. Allah’a emanet olun” şeklinde konuştu.