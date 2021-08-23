Deniz Akkaya cezaevine girdi

Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile aralarında çıkan kavga sonucu tedbir kararını hiçe saydığı için 3 gün cezaevinde yatacak.

Sozcu.com.tr

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Beş yıl önce cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, geçen aylarda sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini söylemişti. Bunun üzerine Deniz Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci’nin eltisi olarak tanıttığı bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etmişti. Selin Ciğerci de Deniz Akkaya'ya üç ay tedbir kararı aldırmıştı.

Mahkeme, kararı ihlal eden Akkaya’nın üç gün süreyle zorlama hapsini istedi. Eski manken bugün hapis cezasını yatmak için teslim olmaya gitti.

Deniz Akkaya, söylediklerinin yanlış olmadığını ifade ederek, sadece tedbir kararı sürecinde konuşmaması gerekirken, Instagram’dan yayın ve paylaşım yaptığı için bu cezayı aldığını söyledi.

“TESLİM OLMUŞTUR”

Akkaya’nın avukatı Muhammed Fatih Taşcı da konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Müvekkil Deniz AKKAYA hakkında 6284 Sayılı yasa kapsamında 3 günlük zorlama hapsi uygulanmasına karar verilmiştir.

Hukuka aykırı olarak verilen işbu karar istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş olup karara karşı, yürürlükteki hukuka aykırılıklar nedenleriyle kanun yararına temyiz başvurusunda bulunulacaktır. Ancak yapılacak başvuru, kararın hukuki sonucunu ortadan kaldırmayacağından müvekkil Deniz AKKAYA teslim olmuştur.

Verilen karar bir disiplin hapsi olup, bir mahkûmiyet kararı değildir. Müvekkilin haklı mücadelesi hukuk çerçevesinde devam etmektedir.”

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