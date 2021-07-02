Deniz Çakır beraat etti

Oyuncu Deniz Çakır, 30 Aralık 2018’de İstanbul’da Beşiktaş’taki bir kafede arkadaşlarıyla oturduğu sırada, yan masada oturan başörtülü kadınların fotoğraflarını çektiği ve hakaret ettiği iddiasıyla hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan dava açılmıştı.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan karar duruşmasına Deniz Çakır’ı avukatı temsil etti. Duruşmaya müştekiler ile taraf avukatları da katıldı.

“ÜLKEYİ TERK ETMELERİ İSTENDİ”

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı, “Bize göre suçun yasal unsurları oluşmuştur. Müvekkillere, giyim kuşamları sebebiyle, ülkeyi terk etmeleri sözleri sarf edilmiştir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

“BU SUÇLAMA SİYASİDİR”

Deniz Çakır’ın avukatı ise mahkemedeki savunmasında, “Şikayetçiler, beyanlarında aslında olayın bir fotoğraf çekme meselesinden başladığını ifade etmektedir. Bu konuda özel hayatın gizliliğini ihlalden soruşturma başlatılmıştır. Hem çekildiği iddia edilen makina hem müvekkilin telefonu incelenmiştir. Müştekilere ait fotoğrafların bulunmadığı bilirkişi raporuyla sabittir. Bu suçlama, müvekkilimin kişiliği nedeniyle olmuştur. Siyasi bir suçlamadır. Kastidir” ifadelerini kullandı.

BERAAT ETTİ

Kararını açıklayan mahkeme, Deniz Çakır’ın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığından beraatına hükmetti.

6 AYDAN 1 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

30 Aralık 2018’de arkadaşlarıyla Beşiktaş’taki bir kafede oturduğu sırada yan masada oturan başörtülü kadınlar ile Çakır arasında tartışma çıkmıştı.

Başörtülü kadınların, Çakır tarafından fotoğraflarının çekildiğini düşünmeleri nedeniyle tartışma yaşandığı, kafe çalışanlarının da dahil olduğu tartışmada Çakır’ın müştekilere, “Atatürk var bu ülkede, Arabistan değil burası, sizin yeriniz burası değil, Arabistan’a gidin, İran’a gidin” dediği iddia edilmişti.

Kadınların, Deniz Çakır’dan şikayetçi olmaları üzerine, Çakır hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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