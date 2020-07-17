Drag Queen nedir? Huysuz Virjin’den son kanto…

Ünlü sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun vefatı Türkiye'yi yasa boğdu. Huysuz Virjin karakteriyle milyonları güldüren Seyfi Dursunoğlu bu kez milyonları üzdü. Seyfi Dursunoğlu son olarak Benzemez Kimse Sana yarışmasının final bölümüne Huysuz Virjin olarak çıkmış ve "Bu benim son kantom" diyerek yaşından dolayı bir daha kanto yapmayacağını açıklamıştır. Huysuz Virjin'in vefatı sonrası "Drag Queen" teriminin ne demek olduğu da merak edildi. İşte Drag Queen terimi ve Huysuz Virjin hakkındaki bilgiler...

Seyfi Dursunoğlu nam-ı diğer Huysuz Virjin, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Huysuz Virjin tiplemesiyle milyonları güldürmeyi başaran Seyfi Dursunoğlu’nun vefatı bu kez büyük üzüntüye neden oldu. Huysuz Virjin’in tiplemesi Drag Queen olarak da tarif ediliyor. Peki Draq Queen nedir?

DRAG QUEEN NEDİR?

Drag queen, eğlence veya moda için genellikle abartılı feminen tavırlar ve toplumsal kadın rolleri benimseyerek kadın kıyafetleri giyen kişi. Drag queen kişilikler genellikle erkekler tarafından yaratılır.

Genel olarak drag queenler kadın cinsiyet rolüne göre giyinir ve komik, dramatik veya hicivsel bir etki yaratmak için makyaj veya göz kirpikleri gibi geleneksel olarak kadınlarla özdeşleşmiş bazı özelliklerini abartırlar. Diğer drag sanatçıların arasında drag king’ler, yani erkek rolünde oynayan kadınlar; faux queen’ler, yani drag queenlere benzemek için abartılı şekilde giyinen kadınlar ve faux king’ler, yani drag king’leri taklit eden bir şekilde giyinen erkekler vardır.

Drag queen terimi genel olarak performans amacı ile drag tarzında giyinen kişileri tanımlar. Bu performanslar şarkıcılık ya da dudak uydurması yapmak, dans etmek, gey onur yürüyüşleri ve drag güzellik yarışmaları gibi etkinliklere katılmak, ya da kabareler ve diskotekler gibi mekânlarda gösteriş yapmak olabilirler. Drag queenlik, Batıdaki gey kültürünün bir parçasıdır. 27 Haziran 1969 tarihinde New York Şehri’ndeki Stonewall ayaklanmalarını drag queenler başlatmıştır ve buna öncülük etmiştir ve bu nedenle drag queenler, gey onur etkinliklerinde önemli bir gelenek hâline gelmişlerdir. Bir kentteki gey topluluğunun üyesi olan meşhur drag queenler bazen resmî veya gayrıresmî sözcü, sunucu, bağış toplayan ve topluluk öncüsü olarak çalışabilirler.