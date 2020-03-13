Ece Erken yaşadığı skandal ilişki sonucu istifa etmek zorunda kaldı!

Sunucu Ece Erken evli avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olduğunu önceki hafta itiraf etmişti. Yaşanan bu olayın ardından kamuoyundan ve kanal yönetiminden gelen tepkiler üzerine Erken bugün istifasını verdi.

Geçtiğimiz haftalarda sunucu Ece Erken’in evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı haberleri ile gündem olmuştu. Eleştirilerin odağı olan Ece Erken sunduğu Söylemezsem Olmaz programında bu aşkı doğrulamıştı.

KANAL YÖNETİMİ İSTİFASINI İSTEDİ



Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıldır evli olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Benan Mahmutyazıcıoğlu, dün sosyal medya hesabından Ece Erken hakkında tedbir kararı aldığını duyurarak bir video paylaştı. Benan Mahmutyazıcıoğlu, Erken'in evlerine gelerek arabalarının aynalarını kırdığını iddia etti. Yaşanan bu olayın kamuoyuna yansımasının ardından sosyal medya ve kanal yönetimi bu olaya büyük bir tepki gösterdi. Kanal yetkilileri Ece Erken’i arayarak bugün istifa etmesini istedi. Bunun üzerine sunucu Erken, istifasını verdi. Sunuculuğunu üstlendiği programda alt yazı ile Ece Erken’in istifa ettiği yazıldı.