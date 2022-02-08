Ece Erken’in zor günleri

Sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayata veda etmişti. Zor günler yaşayan Erken, "Çok özledim be aşkım, çok! Ne çok sevmişim seni meğer... Canım nasıl yanıyor, bir bilsen..." mesajıyla yürek burktu.

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Sunucu Ece Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak gecesi İstanbul Bakırköy’de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. 8 ay önce evlendiği eşinin ani ölümüyle yıkılan Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

“CANIM NASIL YANIYOR BİR BİLSEN”

Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle zor günler geçiren Erken, Instagram hesabından eşine sarıldığı bir pozu paylaşarak “Çok özledim be aşkım çok! Ne çok sevmişim ben seni meğer, canım nasıl yanıyor bil bilsen… Allah’ım mekanını cennet eylesin, nur içinde yat İnşallah. Dualarımdasın” notunu yazdı.

8 AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 8 ay önce nikâh masasına oturmuştu. Haberi Instagram hesabından veren Erken, “Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz” demişti.

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