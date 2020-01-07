Ecrin Su Çoban kimdir? Ecrin Su Çoban nereli ve kaç yaşında?

Ecrin Su Çoban, 2006 doğumludur. İnternet dünyasında, dans, havuz, oyuncak dünyası, benimle hazırlan ve telefonumda neler var gibi Youtube videoları ile ünlenen Ecrin Su Çoban hakkında merak edilenler haberimizde... Ecrin Su Çoban nereli ve kaç yaşında?

Youtube kanalı üzerinden paylaşımları ile ciddi bir hayran kitlesine ulaşan Ecrin Su Çoban hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ecrin Su Çoban kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ECRİN SU ÇOBAN KİMDİR?

Ecrin Su Çoban, 16 Kasım 2006 tarihinde Kocaeli’de dünyaya gelmiştir. 2018 yılında katıldığı O Ses Çocuklar yarışmasında gönülleri fetheden Ecrin su Çoban, yarışmada ilk olarak Nil Karaibrahimgil'in Kanatlarım Var Ruhumda isimli şarkıyı seslendirmiştir. Ardından çeyrek finalde Atiye'nin Ya Habibi ve yarı final de Gökçe Tik Tak şarkılarını söylemiş ardından finalde elenmiştir.

Ecrin Su Çoban’ın kendi ismi ile açmış olduğu Youtube kanalında 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunmaktadır. Ayrıca açtığı ikinci bir kanal olan Ecrin Su Çoban'ın Oyuncak Dünyası adlı kanalında da 45,4 bin takipçisi vardır.

Ecrin Su Çoban, 2019 yılında “Afili Aşk” dizisinin “Afili Aşk” şarkısını Aslı Demirer ile seslendirmiştir. Aynı zamanda 2019 yılında kariyerinde yeni bir adım atarak oyuncu olmuştur. Ecrin Su Çoban oyunculuk kariyerine 2019 yılında Masal Şatosu: Sihirli Davet sinema filmi ile merhaba dedi. Dizi, sinema ve eğlenceli videolar çekmeye devam eden Ecrin Su Çoban Kocaeli'de hayatını sürdürmektedir.

Ecrin Su Çoban 1.43 metre boyunda 32 kilo ve Akrep burcudur.

Ecrin Su Çoban’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Masal Şatosu: Sihirli Davet (Sinema Filmi)

2019 – Alice Müzikali (Alice)