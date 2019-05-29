Ege Kökenli kimdir? Ege Kökenli nereli ve kaç yaşında?

Ege Kökenli, 1993 doğumludur. Televizyon ekranlarına ilk kez En İyi Arkadaşım dizisi ile çıkan Ege Kökenli hakkında merak edilenler haberimizde... Ege Kökenli nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Ege Kökenli hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ege Kökenli kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

EGE KÖKENLİ KİMDİR?

Ege Kökenli, 20 Mart 1993 yılında Kırklareli’de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Haliç Üniversitesi'nde Konservatuar Eğitimi alarak tamamlamıştır. 2004 yılında rol aldığı En İyi Arkadaşım dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Ege Kökenli; Anadolu Kaplanı, Yahşi Cazibe, Öğretmen Kemal, Çalıkuşu, Çiçek, Asla Vazgeçmem ve Güneşin Kızları dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Ege Kökenli, 1,68 metre boyunda, 54 kilo ve Balık burcudur.

Ege Kökenli’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Yasak Elma (Yağmur) (TV Dizisi)

2017 – Kalp Atışı (Bahar) (TV Dizisi)

2015 – 2016 – Asla Vazgeçmem (Yaren) (TV Dizisi)

2015 – Güneşin Kızları (Melisa Taşkıran) (TV Dizisi)

2014 – Çiçek (Defne) (TV Dizisi)

2013 – Çalıkuşu (Mari) (TV Dizisi)

2011 – Yahşi Cazibe (Itır) (TV Dizisi)

2010 – Öğretmen Kemal (Peri) (TV Dizisi)

2006 – Anadolu Kaplanı (Gizem) (TV Dizisi)

2004 – En İyi Arkadaşım (Ece) (TV Dizisi)