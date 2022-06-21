Ezhel’in parodi videosunu çeken Porçay’ın cezası onandı, Metris Cezaevi’ne götürüldü

Ezhel’in parodi videosunu çeken Youtuber Porçay’ın (Erkan Porçay) uyuşturucuya özendirmek suçundan aldığı 4 yıl 2 ay hapis cezası onandı. Porçay, Metris Cezaevi’ne götürüldü. Avukat Ali Gül, birkaç gün içinde serbest kalmasını beklediklerini söyledi.

Fırat FISTIK

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Ezhel'in parodi videosunu çeken youtuber Porçay'a uyuşturucuya özendirmek suçundan dolayı verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını istinaf mahkemesi onadı.

BİRKAÇ GÜN CEZAEVİNDE KALMASI BEKLENİYOR

Porçay, sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Porçay, buradan Metris Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Porçay'ın cezaevinde birkaç gün kalmasını beklediklerini belirten avukat Ali Gül, “Karar akıl alır gibi değil. Türkiye'de hukukun geldiği nokta bu. Herhangi bir vatandaşın da hukuki güvenliği yok. Gencecik bir insanı küstürdüler” dedi.

Porçay'ın moralini iyi tutmaya çalıştığını söyleyen Gül, “Böyle bir haksızlık karşısında insanın kızmaması mümkün değil. O da bu yüzden şaşkın bir ruh hali içinde” diye konuştu. Edinilen bilgiye göre cezaevinde işlemleri tamamlandıktan sonra serbest kalacak.

EZHEL: ADALETSİZLİK KARŞISINDA NE DESEM BİLMİYORUM

Porçay, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı: “İstinaf mahkemesinden cevap geldi. Maalesef cezayı onamışlar. Keşke öncesinde en azından kendimi ifade etmem için duruşma açsalardı. Ama maalesef durum bu. Yarın erkenden Çağlayan Adliyesi'ne gidip teslim olacağım. Süreçteki tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim.”

Ezhel de konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve “Bu adaletsizlik karşısında ne desem bilmiyorum. Umarım bir an önce bu hatadan dönülür ve ülkede artık hiç kimse sanatından veya mizahından dolayı böyle saçmalıklarla uğraşmak zorunda kalmaz. Çok geçmiş olsun kardeşim” dedi.