Farah Zeynep Abdullah: Şiddeti hiç bu kadar yakından tanımamıştım

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, başrolünde yer aldığı 'Bergen' filmi için Box Office Türkiye'nin sorularını yanıtladı.

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‘Acıların kadını’ olarak anılan Belgin Sarılmışer’in hayatının anlatıldığı filmde sanatçıyı canlandıran Farah Zeynep Abdullah, “Şiddeti hiç bu kadar yakından görmemiş, tanımamıştım. Çünkü fiziksel şiddet tespiti kolay olabiliyor. Şiddeti ele alış biçimimiz bu süreçte beni heyecanlandırdı açıkçası. Filmde çok fazla şiddet göstermiyoruz ama göstermekten ziyade hissediliyor” dedi.

Abdullah, “Bergen gibi çok tanınan bir insanı canlandırmak büyük bir sorumluluk gibi algılanabiliyor. Benim için senaryoda yazan önemli. Ben senaryoda yazılan kıza odaklandım. Bergen’in şarkılarını referans alarak elimden geleni yapmaya çalıştım” diye konuştu.

Kendisini en çok senaryonun cezbettiğini sözlerine ekleyen oyuncu, “Bir kadın anlatıyoruz. Hiçbir insan birkaç tamlamayla anlatılamaz. Beni cezbeden senaryo oldu. Daha objektif, ne olursa olsun güçlü tarafından bakılması. Çünkü yaşadığı acıların tarifi yok” ifadelerini kullandı.

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