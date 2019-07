Furkan Palalı kimdir? Furkan Palalı nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisinde Nejat Yılmaz karakterini canlandıran Furkan Palalı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Furkan Palalı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

FURKAN PALALI KİMDİR?

Furkan Palalı, 27 Ekim 1986 tarihinde Konya’da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezundur. Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır.

Üniversite eğitimine devam ederken Tuncay Özinel ve Ferdi Merter'den oyunculuk eğitimi almıştır. Bir dönem modellik yapan oyucu, 2011 yılında Best Model of the Turkey yarışmasına katılmıştır ve birinci olmuştur. Ardından Best Model of the World yarışmasında da birinci seçilerek tanınmaya başladı. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında yayınlanan Küçük Sırlar dizisi ile yaşayan Furkan Palalı, Bir Mucize Olsun, Yuvaya Dönüş, Direniş Karatay, No 309, Son Çıkış, Aşk Emek İster, Son Yaz Balkanlar 1912 gibi yapımlarda yer almıştır.

Furkan Palalı, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Nejat karakterine hayat vermektedir. Furkan Palalı, 1.90 metre boyunda, 82 kilo ve Akrep burcudur.

Furkan Palalı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Benim Tatlı Yalanım (Nejat Yılmaz) (TV Dizisi)

2018 – Bir Mucize Olsun (Yiğit) (TV Dizisi)

2018 – Yuvaya Dönüş (Sinema Filmi)

2017 – Direniş Karatay (Mevlana Celaleddin Rumi) (Sinema Filmi)

2016 – Somuncu Baba Aşkın Sırrı (Somuncu Baba) (Sinema Filmi)

2016 – No 309 (Onur) (TV Dizisi)

2015 – Son Çıkış (Kenan) (TV Dizisi)

2014 – Kızıl Elma (Murad) (TV Dizisi)

2013 – Aşk Emek İster (Demir) (TV Dizisi)

2012 – Son Yaz Balkanlar 1912 (Arif) (TV Dizisi)

2011 – Hayat Devam Ediyor (Giray) (TV Dizisi)

2011 – Adını Feriha Koydum (Manken) (TV Dizisi)

2010 – Küçük Sırlar (Aras) (TV Dizisi)