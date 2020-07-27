Genç oyuncu Filiz Cercis rol aldığı ilk filmi hakkında bilgi verdi

Yönetmen, senarist ve yapımcılığını Onur Aldoğan'ın üstlendiği korku filminin başrollerinde, Filiz Cercis ve Turgay Baydur yer alıyor. Filmin oyuncularından Cercis, 2021 senesinde vizyona girecek olan yapımla ilgili duygularını aktardı.

2021 senesinde vizyona girmesi beklenen Habis filminin oyuncularından Filiz Cercis, çekimleri biten ve teknik ekip tarafından vizyon tarihine hazırlanan filmle alakalı konuştu.

“GECE, GÜNDÜZ BÜYÜK EMEK VERDİK”

Filmin çekimlerinin İstanbul’da bir köyde geçtiğini belirten genç oyuncu Cercis, filmin kendisinin ilk tecrübesi olduğunu ve çekimlerin çok keyifli, eğlenceli geçtiğini belirtti. Filmin vizyona girmesini heyecanla beklediğini söyleyen genç oyuncu, film için gece, gündüz demeden 4 hafta emek verdiklerinin altını çizdi. Şu sıralar yaz tatili yaptığını söyleyen genç oyuncu yeni projelerle alakalı yapım şirketleriyle görüştüğünü dile getirdi.