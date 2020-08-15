Gözde Çığacı kimdir? Gözde Çığacı’nın eşi Tümer Gülümserler ne iş yapıyor?

Ünlü oyuncu Gözde Çığacı, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Tümer Gülümserler ile nikah masasına oturdu. Evlilik haberi ile birlikte internette Gözde Çığacı ve eşi Tümer Gülümserler ile ilgili aramalar çoğaldı. İşte Gözde Çığacı ve yeni eşi Tümer Gülümserler'in hayatı…

Kuzey Güney dizisi ile parlayan Gözde Çığacı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tümer Gülümser ile evlendi. Ünlü oyuncunun eşi Tümer Gülümser, Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı'nda osyal Medya ve Dijital Pazarlama Uzmanı olarak görev yapıyor.

GÖZDE ÇIĞACI KİMDİR?

Gözde Çığacı, 17 Ekim 1991 yılında İstanbul’da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Küçüklüğünden beri müziğe olan ilgisiyle bilinen güzel oyuncu, şimdilerde oyunculuk yapıyor.

İlk oyunculuk tecrübesini Kuzey Güney Dizisi ile yaşayan güzel oyuncu dizide gösterdiği performans ve kendine has güzelliği ile herkesi etkiledi.

Gözde Çığacı'nın yer aldığı diziler

Bir Aile Hikayesi (Hülya Akdemir), Yüzleşme (Savcı Seda Belkıs), Ateşböceği (Gül Gürkan), Kördüğüm, Yılanların Öcü (Hatçe), Bugünün Saraylısı (Süreyya), Kuzey Güney(Demet)

TÜMER GÜLÜMSERLER KİMDİR?

Sosyal sorumluluk projelerinde çok aktif olan Pınar Karşıyaka Kulübü'nün Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Uzmanı Tümer Gülümserler, Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstriyel Elektronik MYO mezunudur. Tümer Gülümserler’in Mesleği aslında Bilgi İşlem ve Elektronik, Pınar Karşıyaka'nın da Bilgi İşlem biriminde. 2007 Aralık'ta buradaki bilgisayar ve elektronik kısmındaki işleri yapmaya başlamış. Özel ilgi alanı sosyal medya ve bu alanda bir uzmanlığı var. Yaşar Üniversitesi'nden Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya üzerine aldığım bir uzmanlık eğitimi almış.