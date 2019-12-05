Gülben Ergen: Yaşarken de var ölüm biliyorum

Üç çocuk annesi Gülben Ergen, sadece renkli dünyanın eğlencesiyle ve dedikodusuyla değil bunun ötesinde gündelik hayatın sorunlarıyla da yakından ilgilenen bir isim… Yaptığı paylaşımlarla hayatın içinden mesajlar veren Ergen, dün yaptığı paylaşımla bir kez daha kadın cinayetleri konusunda ne kadar hassas olduğunu gösterdi. İşte Gülben Ergen’in o çarpıcı satırları:

“Yıllardır azalmayan bu acının sonu gelmiyor, hatta daha da azıyor! Şule Çet’in (22) katilleri sonunda ceza aldılar (indirimli) ve gencecik bir ‘evladın’ ölüm sebebi olduklarını, kızı plazanın camından aşağı attıklarını, yani ‘cinayet’ olduğunu sonunda insanlar anladı. Babasından ve avukatından tüm detayları dinlediğim günü hiç unutmayacağım. Gözümün önünde Emine Bulut’un boğazının kesildiği an ve karşısında kızı… Ceren Özdemir’in ölümü için kahrolurken, 9 senedir annesinin kuzeni tarafından tecavüze uğrayan Emre'nin, savcılığa suç duyurusunda bulunmasına rağmen, yaşadığı acıyı taşıyamayan canına kıyması… Nazan Dedeoğlu, Alara Karademir, Güleda Cankel, Fatma Şengül, Feray Şahin ve daha nice kadınlarımız… Sokakta, yazılı ve görsel medyada kadını dövdüler, aşağıladılar, sustunuz. Çocuklara tecavüz edildi! Hayvanlara işkence ettiler!

Tehdit ettiler, dövdüler, eziyet ettiler, çocukları ile korkuttular! Ne zaman göreceksiniz olayların ciddiyetini? Daha ne olması lazım? Korkunç bir acı bu! Bunlar duyduklarımız… Sessizce toprağa gömülen bilmediğimiz, duymadığımız, ya da “DUYMAZDAN GÖRMEZDEN GELDİĞİMİZ” ne ağır travmalar, ne büyük şiddetler, tehditler var! Yaşarken de var ölüm biliyorum! Katilleri aramızda dolaşıyor!”