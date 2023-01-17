Hadise’den Bircan Bali’ye tepki

Şarkıcı Hadise, oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın intihar ettiğini iddia eden Bircan Bali'ye tepki gösterdi.

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Şarkıcı Hadise, oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın intihar ettiğini iddia eden ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı magazin programının yorumcularından Bircan Bali’ye Instagram hesabından tepki gösterdi.

Hadise, “Magazin adı altında yapılan özel hayata saldırının sınırları tamamen ortadan kalktı. Bu sefer hedeflerinde gencecik bir kadın var! Yine aynı tavırlar, aynı tehditler, aynı hadsizlikler bir kadını defalarca kez açıklama yapmak zorunda bırakıyorlar. Magazin adı altında yapılan özel hayata saldırının sınırları tamamen ortadan kalktı. Her gün daha fazlasına şahit oluyoruz! Umarım bu konuda en yetkili birim olan RTÜK gerekeni artık yapar” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Beyaz TV’deki ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı magazin programında yorumculuk yapan Bircan Bali dün oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın, sevgilisi Deniz Can Aktaş’tan ayrıldıktan sonra bunalıma girip bileklerini keserek ve ilaç içerek intihara teşebbüs ettiğini iddia etti.

Sancaktutan da Instagram’da bir fotoğraf paylaştı ve “Beni ve ailemi çok üzen bir haber bu. Sadece gıda zehirlenmesi yaşadım. Hastaneden gerekli raporları alıp yasal süreç başlatacağım” dedi.