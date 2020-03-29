Haluk Levent ve ünlü isimlerden corona virüs dayanışması

Sosyal sorumluluk projeleri ile tanınan ve Türkiye’de birçok kişiye Ahbap Derneği aracılığıyla yardımcı olan Haluk Levent, corona virüs karşısında da sessiz kalmadı ve birçok ailenin aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.

HALUK LEVENT’IN ÇAĞRISI ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Bugün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile bu harekete herkesi davet eden ve bu dönemlerin dayanışma günü olduğuna dikkati çeken Haluk Levent, sosyal medya üzerinden, “Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gelin Ahbap’ları siz de kucaklayın. Gün dayanışma günüdür! Bireysel değil hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve bekliyoruz” açıklamasında bulunmuştu. Yapılan çağrı çığ gibi büyüdü ve birçok sanatçı, sporcu arka arkaya destek açıklamasında bulundu. İşte o çağrıya destek veren ünlü isimlerden bazıları;

MURAT BOZ

CANER ERKİN

HAKAN BALTA



SEDA SAYAN



ENES ÜNAL

GÖKHAN GÖNÜL

HANDE YENER