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Haluk Levent ve ünlü isimlerden corona virüs dayanışması
Haluk Levent ve ünlü isimlerden corona virüs dayanışması
Corona virüsü pandemisi nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan ailelere yönelik yardım kampanyası başlatan sanatçı Haluk Levent'ın çağrısına çok sayıda ünlü isim destek verdi.
Magazin 29 Mart 2020 - 09:10

Sosyal sorumluluk projeleri ile tanınan ve Türkiye’de birçok kişiye Ahbap Derneği aracılığıyla yardımcı olan Haluk Levent, corona virüs karşısında da sessiz kalmadı ve birçok ailenin aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.

HALUK LEVENT’IN ÇAĞRISI ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Bugün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile bu harekete herkesi davet eden ve bu dönemlerin dayanışma günü olduğuna dikkati çeken Haluk Levent, sosyal medya üzerinden, “Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gelin Ahbap’ları siz de kucaklayın. Gün dayanışma günüdür! Bireysel değil hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve bekliyoruz” açıklamasında bulunmuştu. Yapılan çağrı çığ gibi büyüdü ve birçok sanatçı, sporcu arka arkaya destek açıklamasında bulundu. İşte o çağrıya destek veren ünlü isimlerden bazıları;

MURAT BOZ
CANER ERKİN

HAKAN BALTA

SEDA SAYAN


ENES ÜNAL
GÖKHAN GÖNÜL
HANDE YENER