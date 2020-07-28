Hayal Köseoğlu: Sizin haddinize değil

Hayal Köseoğlu: Sizin haddinize değil

Sosyal medyada kadınların kendilerine uygulanan şiddete dikkat çekmek üzere başlattıkları meydan okumalara oyuncu Hayal Köseoğlu da ilginç bir paylaşımla katıldı.

Paylaşılan siyah beyaz fotoğraflar üzerinden kadın cinayetlerine ve uygulanan şiddete dikkat çekmek, farkındalık yaratmak adına başlatılan meydan okumaya oyuncu Hayal Köseoğlu da katıldı.

Pek çok isimden farklı olarak siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşmak yerine ağırlık kaldırırken çekilmiş bir videosunu paylaşan Köseoğlu bu paylaşım üzerinden şu göndermede bulundu:

“Benim olduğum kadını kutucuklara sokmak sizin haddinize değil. Ben kadınım, ben gücün ta kendisiyim.”