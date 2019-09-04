Hazal Türesan kimdir? Hazal Türesan nereli ve kaç yaşında?

Hazal Türesan, 1985 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Unutma Beni adlı dizi ile yaşayan Hazal Türesan hakkında merak edilenler haberimizde... Hazal Türesan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde rol alan Hazal Türesan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Hazal Türesan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

HAZAL TÜRESAN KİMDİR?

Hazal Türesan, 7 Mayıs 1985 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk oyunculuk deneyimini 2008 yılında rol aldığı Unutma Beni dizisi ile yaşayan Hazal Türesan; Tatlı İntikam, Kara Para Aşk, Yeniden Başla ve Deniz Yıldızı dizilerinde rol almıştır.

Hazal Türesan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Mucize Doktor (Beliz) (TV Dizisi)

2019 – Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle (Sinema Filmi)

2018 – Yaşamayanlar (Yisa) (İnternet Dizisi)

2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Ceren) (TV Dizisi)

2017-2018 – Fazilet Hanım ve Kızları (Yasemin) (TV Dizisi)

2016 – Sol Şerit

2016 – Tatlı İntikam (Başak) (TV Dizisi)

2014 – Bir Don Juan Öldürmek (Sinema Filmi)

2014 – Kara Para Aşk (Aslı) (TV Dizisi)

2011 – Yeniden Başla (Helen) (TV Dizisi)

2009 – Deniz Yıldızı (TV Dizisi)

2008 – Unutma Beni (Azra) (TV Dizisi)