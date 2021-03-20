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Hazar Ergüçlü: Onur’dan provokatif olmayı öğreniyorum

Oyuncu Hazar Ergüçlü, uzun süredir birlikte olduğu yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'yle olan ilişkisini, "Provokatif olmayı öğreniyorum Onur'dan. Seni hep anda tutuyor. Hiç bırakmıyor" sözleriyle anlattı.

Güncellenme: 15:30, 20/03/2021
Hayat HaberleriMagazin
Hazar Ergüçlü: Onur’dan provokatif olmayı öğreniyorum

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, Marie Claire dergisinin yeni sayısına konuk oldu.

Kendisiyle ilgili merak edilen tüm sorulara yanıt veren oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu yönetmen sevgilisi Onur Ünlü’yle olan ilişkisini anlattı:

* Provokatif olmayı öğreniyorum Onur’dan. Seni hep anda tutuyor. Hiç bırakmıyor. Normal sohbet ederken öyle bir şey söyler ki, aklında başka bir şey varken konuşmak diye bir şey söz konusu değildir. Tam olarak burada değilsen konuyu kesinlikle kaçırırsın. Sürekli hazır ve burada olman gerekiyor.

* O provokatiflikle başa çıkabilmek acayip bir şey yani. Bir cümlede anlatacak olursam; onunla kendim olmayı ve bununla da gurur duymayı öğreniyorum.

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Yayınlanma Tarihi:15:27,