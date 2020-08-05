Hızlı ve Öfkeli 3: Tokyo Yarışı konusu ve oyuncuları

Hızlı ve Öfkeli serisinin üçüncü filmi olarak karşımıza çıkan “Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı” Los Angeles ve Miami ardından Japonya’ya uzanıyor. Konusuyla izleyicilerin takdirini kazanan ancak ilk iki yapımın başarısını yakalayamayan bu üçüncü filmdeki yarış sahneleri izleyenleri kendine hayran bırakmayı başarıyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı konusu ne? Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı oyuncuları kimdir?

Hızlı ve Öfkeli filmi serisinin farklı yapımı arasında yer alan Tokyo Yarışı ile üçüncü kez zorlu yarışa şahit oluyoruz. İlk iki filminin ardından tamamen farklı bir oyuncu kadrosuyla çekilen Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filmi izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Peki, Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filmi konusu nedir?

HIZLI VE ÖFKELİ TOKYO YARIŞI FİLMİ OYUNCULARI

İlk iki filme göre tamamen farklı isimlerin rol aldığı Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı filmi oyuncu kadrosunda Lucas Black, Damien Marzette, Zachery Ty Bryan, Brandon Brendel yer alıyor.

HIZLI VE ÖFKELİ TOKYO YARIŞI KONUSU

Mutsuz bir yaşamın orta yerinde filizlenen tek umut Sean Boswell için yasa dışı sokak yarışlarıdır. Tüm çevresinden yabancılaştığı bir düzen içinde yaşayan Sean, bu yarışlarda sık sık kazalarla karşı karşıya gelmeye alışmıştır. Ancak annesi onun hapse girmesinden korkar. Bu sebeple de oğlunu Tokyo’ya, babasının yanına gönderir. Bu yanlış bir fikirdir çünkü bu bambaşka kültürde, yabancı olmak hissi perçinlenir. Ama Twinkie ile tanıştığı andan itibaren değişim ve dönüşüm başlar. Twinkie sayesinde drift yarışlarına katılır. Sokak yarışından daha etkili bir temposu olan bu yarışlarla Sean, bambaşka bir dünyaya yelken açar. Serinin üçüncü filminin yönetmenliğini Justin Lin yapıyor.