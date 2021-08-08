Hollywood’daki banyo yapmama tartışmalarına Jake Gyllenhaal da katıldı

Mila Kunis, Ashton Kutcher, Kristen Bell ve Dax Shepard'dan sonra şimdi de Jake Gylenhaal pek sık banyo yapmadığını açıklayan ve kişisel hijyeniyle hayranlarında şüphe uyandıran ünlüler arasına katıldı.

SOZCU.COM.TR

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Hollywood ünlüleri, banyo yapma alışkanlıkları ile ilgili yaptıkları açıklamalarla hayranlarını şaşırtmaya devam ediyorlar.

Ünlü oyuncu Jake Gylenhaal, Prada’nın Luna Ocean kokusunun tanıtımlarında yer alırken son dönemde akım haline gelen kişisel hijyen itiraflarından birini yaptı. Gylenhaal da pek fazla banyo yapmadığını açıkladı.

Vanity Fair’e verdiği röportajda banyo yapmayı daha az gerekli bulduğunu belirtirken şunları söyledi: “Bence banyo yapmamanın da cilt bakımı için gerçekten yararlı olduğunu düşünüyorum, doğal olarak kendimizi temizliyoruz.”

Gyllenhaal temizlik için yaygın olarak kullanılan doğal aletlere ömür boyu duyduğu hayranlıktan bahsetti.

Geçtiğimiz aylarda Ashton Kutcher ve eşi Mila Kunis çok sık banyo yapmadıklarını ve çocuklarını da gözle görülür bir şekilde kirlenmedikleri müddet yıkamadıklarını açıklamışlardı. Mila Kunis bu durumu çocukken sıcak sularının olmamasıyla açıklamıştı. Çiftin kişisel hijyenleriyle ilgili bu itiraf hem hayranları hem de ünlüler tarafından konuşulmaya devam ediyor.