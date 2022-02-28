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Hülya Avşar: Bende anormallik var, uyuşamadık

Geçen günlerde iş insanı Cemal Güzelci ile samimi şekilde görüntülenen Hülya Avşar, sessizliğini bozdu. İlişkisinin bittiğini söyleyen Avşar, "Bende anormallik olduğu kesin, uyuşamadık" dedi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:22 - 28 Şubat 2022 Güncellenme:
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Hülya Avşar: Bende anormallik var, uyuşamadık

Önceki akşam Maslak’taki bir mekanda sahne alan Hülya Avşar, iş insanı Cemal Güzelci’yle ilişkisinin sona erdiğini açıkladı.

Çıkışta görüntülenen Hülya Avşar, “Tek bir kelime söyleyeceğim, hayatımda kimse yok” dedi.

“YALNIZLIK ÇOK KEYİFLİ”

Cemal Güzelci’yle samimi fotoğrafları hatırlatılınca da şöyle konuştu: “Çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok düzgün, çok şeker. Ama ben şunu anladım ki; yalnızlık çok keyifli. Ben normal değilim. Ben yalnızlıktan vazgeçemediğimi anladım, bunun dışında her şey güzel.”

Cemal Güzelci

“UYUŞAMADIK”

58 yaşındaki şarkıcı, “Uyuşmazlık mı oldu?” sorusunu da “Evet ben de bir anormallik olduğu kesin ama sizin dediğiniz gibi oldu, uyuşamadık. ‘Ben başınıza belayım, beni yalnız görmeye alışın’ deyip yarın yine başka fotoğraflarım çıkıyormuş… Bu sefer kaçarım giderim buradan” sözleriyle cevapladı.

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