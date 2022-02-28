İlhan İrem’den ‘sağlık durumunun ağırlaştığı’ iddialarına fotoğraflı yanıt
Türk müziğinin duayen ismi İlhan İrem'in sağlık durumuyla ilgili önceki gün yeni bir gelişme yaşanmış; diyaliz tedavisi gören İrem'in durumunun ağırlaştığı iddia edilmişti. Duayen isim, iddialara paylaştığı fotoğrafla karşılık verdi.
Türk müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görüyor.
İrem’in son zamanlarda durumunun ağırlaştığı, yoğun bakıma alındığı iddia edildi.
PAYLAŞIMLA YANIT VERDİ
Usta sanatçı, iddialar karşısında suskunluğunu paylaştığı bir fotoğrafla bozdu. Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan İrem altına, “Tüm zamansızlıkları içinde sevginin…(27 Şubat 2022)” notunu düştü.
Sanatçının paylaşımı hayranlarını sevindirdi.
İşte İlhan İrem’in o paylaşımı: