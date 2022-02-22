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İrem Derici: Sadece aşık olunca kilo veriyorum

İrem Derici, önceki gün Kartepe'de konser verdi. Sevgilisi Cem Belevi ile kısa bir küslüğün ardından barışan şarkıcı sahneden aşkını haykırdı. Derici "Daha ne yapayım? Karlara sevdiğimi mi yazayım? Gerçekten çok seviyorum. Sadece aşık olunca kilo veriyorum. 38 beden oldum" dedi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:51 - 22 Şubat 2022 Güncellenme:
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İrem Derici: Sadece aşık olunca kilo veriyorum

Önceki gün Kartepe’de konser veren İrem Derici, sahneden Cem Belevi’ye aşkını haykırdı:

“Daha ne yapayım? Karlara sevdiğimi mi yazayım? Gerçekten çok seviyorum. Sadece aşık olunca kilo veriyorum. 38 beden oldum. Çünkü aşığım.”

“PARMAĞIMA TAKAMIYORUM AMA…”

Derici, konserinde şarkısı ‘Tektaş’ın hikayesini de sevenleriyle paylaştı:

“2017’de tektaş 30 bin liraydı, onun parasıyla şarkının sözü, müziği, aranjesi hepsini yaptırdım. Şarkı da bana uğurlu geldi. Parmağıma takamıyorum ama şarkımı 100 milyon kişi izledi.”

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