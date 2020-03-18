Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
İtalya’da yaşayan Merve Hasman’dan mesaj: ‘Burada insan seçiyorlar’
İtalya’da yaşayan Merve Hasman’dan mesaj: ‘Burada insan seçiyorlar’
Nurettin Hasman’ın İtalya’da yaşayan kızı Merve Hasman Salvatori sosyal medyadan bir video yayınlayarak corona virüsü yüzünden 10 gündür cehennemi yaşadığını ve hastanelerin artık insan seçtiğini söyledi.
Magazin 18 Mart 2020 - 11:30

İtalya’da yaşayan Merve Hasman Salvatori, ülkede yaşananları çektiği bir video ile anlattı ve çok kötü durumda olduklarını belirtti. ‘Burada 10 gündür cehennemi yaşıyorum’ diyen Salvatori, İtalya’nın yaptığı hataları şöyle sıraladı: “İtalya’da ilk vakalar çıktığında eğitime ara verildi, okullar tatil edildi. insanlar bunu bir tatil olarak algıladığı için aileler çocuklarını alıp sağa sola gitti ve virüs böylelikle yayılmaya devam etti.

Merve Hasman Salvatorie İtalya’da yaşananların Türkiye’de ne kadar yansıtıldığını bilmediğini söyleyerek ‘Siz hiç hastanede tüplere bağlı insanlar gördünüz mü? Ya da 37 yaşındaki birini oksijen tüpüyle? Ben 10 gündür cehennemi yaşıyorum. Bu normal grip değil. ‘En fazla hastalanırım. Grip gibi geçer, ben gencim, beni öldürmez’ dediğini duydunuz mu? İş gerçekten ciddi. Lütfen! Burada insan seçiyorlar. İnsan seçmek zorundalar. Çünkü hiçbir ülkenin hiçbir hastenesinin bütün ülkeyi hastanesine alacak kapasiteye sahip olduğunu düşünmüyorum. Lütfen evde kalın” diyerek uyardı.

Etiketler