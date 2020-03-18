İtalya’da yaşayan Merve Hasman’dan mesaj: ‘Burada insan seçiyorlar’

İtalya’da yaşayan Merve Hasman Salvatori, ülkede yaşananları çektiği bir video ile anlattı ve çok kötü durumda olduklarını belirtti. ‘Burada 10 gündür cehennemi yaşıyorum’ diyen Salvatori, İtalya’nın yaptığı hataları şöyle sıraladı: “İtalya’da ilk vakalar çıktığında eğitime ara verildi, okullar tatil edildi. insanlar bunu bir tatil olarak algıladığı için aileler çocuklarını alıp sağa sola gitti ve virüs böylelikle yayılmaya devam etti.

Merve Hasman Salvatorie İtalya’da yaşananların Türkiye’de ne kadar yansıtıldığını bilmediğini söyleyerek ‘Siz hiç hastanede tüplere bağlı insanlar gördünüz mü? Ya da 37 yaşındaki birini oksijen tüpüyle? Ben 10 gündür cehennemi yaşıyorum. Bu normal grip değil. ‘En fazla hastalanırım. Grip gibi geçer, ben gencim, beni öldürmez’ dediğini duydunuz mu? İş gerçekten ciddi. Lütfen! Burada insan seçiyorlar. İnsan seçmek zorundalar. Çünkü hiçbir ülkenin hiçbir hastenesinin bütün ülkeyi hastanesine alacak kapasiteye sahip olduğunu düşünmüyorum. Lütfen evde kalın” diyerek uyardı.