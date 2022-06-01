Johnny Depp ile Amber Heard davasında karar çıktı

Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki davada karar verildi. Oy birliğiyle alınan kararda, Jüri Heard'ün eski eşi Depp'e iftira attığına karar verdi. Amber Heard'ün Depp'e 15 milyon ödemesine karar verildi.

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Haftalardır devam eden ve Hollywood’un iki ünlü isminin tüm özel hayatını ortaya döken davada sona gelindi. Amber Heard ve Johnny Depp davasında jüri kararını verdi. Jüri, Johnny Depp’i haklı bularak Heard’ün eski eşi Depp’e iftira attığına karar verdi. Heard’ün Depp’e 15 milyon ödemesine karar verildi.

Yılların başarılı oyuncusu Johnny Depp, Amber Heard tarafından cinsel, fiziksel ve psikolojik tacizle suçlandı. Heard, ilk olarak 2018'de isim vermeden de olsa Washington Post için kaleme aldığı yazıda Depp'i “kadın döven” olarak niteledi ve kendini de şiddete maruz kalmış bir halk figürü olarak tanımladı. Depp, bu yazıdan sonra kısa sürede Hollywood'daki işlerini bir bir kaybetmeye başladı ki bunların başında Fantastik Canavarlar ve Karayip Korsanları gibi iki önemli seri yer alıyor.

İLİŞKİLERİ GÜNDEM OLDU

Davada ikilinin ilişkilerine dair pek çok detay ortaya döküldü. Heard, Depp'in kendisine defalarca vurduğunu, kırık bir şişeyle cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Duruşmalar sırasında bu iddialarını ileri sürerken sık sık da gözyaşlarına boğuldu.

Depp ise en başından itibaren bütün bu iddiaları reddedip Heard'ün kanıtlarını çürütmek için yeni kanıtlar ve tanıklar sundu. Davaya damga vuran olaylarda biri de bu kanıtlarla ortaya çıktı; Heard'ün Depp'i yumrukladığını söylediği ses kaydı dinlenirken davanın son günlerinde sürpriz bir tanık da Depp'in yanında yer alarak herkesin dikkatini çekti.

Heard, gördüğünü iddia ettiği şiddet anlarından birini anlatırken Depp'in eski sevgilisi Kate Moss'u da zamanında merdivenlerden ittiğini belirtince tanık olarak Kate Moss da davadaki yerini aldı.