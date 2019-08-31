Kadın dizisinin yeni sezonuna Hümeyra geliyor!

Kadın dizisinde yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu izleyiciler tarafından sıklıkla sorulurken, dizinin başlayacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Kadın dizisinin yeni sezonu beklenirken dikkat çeken bir transfer gerçekleşti ve Hümeyra, Kadın dizisinin kadrosuna katıldı.

Kadın dizisinin yeni sezonu için geri sayım yolda. Başrollerini Özge Özpirinçci, Bennu Yıldırımlar ve Caner Cindoruk’un paylaştığı dizinin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunun güçlendirilmeye çalıştığı diziye son olarak usta oyuncu Hümeyra dahil oldu.

BENNU YILDIRIMLAR YERİNE HÜMEYRA MI GELİYOR?

Kadın dizisinde sezon finalinde yaşanan kazada birinin öleceği haberi sonrasında Kadın izleyicileri biraz korktu. Çünkü tahminlerden biri de dizide Hatice’ye hayat veren Bennu Yıldırımlar’ın senaryo gereği ölerek diziden ayrılacağıydı. Şimdi de Hümeyra’nın Kadın dizisine dahil olması, Bennu Yıldırımlar gidecek yerine Hümeyra’mı gelecek? sorusunu akıllara getirdi.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ’YLE YILLAR SONRA AYNI DİZİDE

Daha önce Melekler Korusun’da birlikte rol alan Hümeyra ve Özge Özpirinçci yıllar sonra aynı dizide rol alacak. Hümeyra’nın Kadın dizisinde yer alacağının duyurulmasının ardından dizinin başrol oyuncularından Özge Özpirinçci sosyal medya hesabından mutluluğunu paylaştı. Twitter’da Özpirinçci şu sözlere yer verdi: “Rüya gibi bir şey bu… Seninle bir kez daha aynı seti paylaşmak paha biçilemez! ”