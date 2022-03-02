Kanye West, Instagram’da sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı

Kim Kardashian ile sancılı bir ayrılık sürecinden geçen Kanye West, Megan Fox'tan sonra yeni bir aşka yelken açtı. West, son zamanlarda Instagram'da paylaştığı fotoğrafları sık sık silse de yeni sevgilisiyle fotoğrafını paylaşmayı ihmal etmedi.

Sozcu.com.tr

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Kanye West, sevgilisi Chaney Jones ile ilk fotoğrafını paylaştı. West, fotoğrafla birlikte siyah bir kalp emojisi paylaşarak, aşk söylentilerini de doğrulamış oldu.

44 yaşındaki West, bir paparazzi sayfasının kendisi ve Kim Kardashian’a benzeyen 24 yaşındaki Chaney Jones’un fotoğrafını kendi profilinde yeniden paylaştı.

West “Görünüşe göre #Ye ve yeni sevgilisi #ChaneyJones arasındaki ilişki büyüyor. Dün Miami’de alışveriş yaparken görüldüler” yazan paylaşımın ekran görüntüsünü alırken siyah kalp emojisi koymayı ihmal etmedi.

West ve Jones, West Julia Fox’tan ayrıldıktan sonra birlikte çok zaman geçiriyorlardı. İkili, son haftalarda Nobu’da akşam yemeği yerken ve Miami’de parti yaparken birkaç kez birlikte fotoğraflandı.

Çifte yakın kaynaklar henüz bir ilişki olduğuna dair açıklama olmadığını belirtirken, Jones’un West’in yeni ilham perisi olduğu söyleniyor.

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