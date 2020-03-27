Kardashian kardeşler tekme tokat kavga etti

Kim Kardashian ve ablası Kourtney Kardashian, hayatlarını gözler önüne seren Keeping Up With the Kardashians adlı programda tekme tokat kavga etti. Kardeşler arasında küfürler de havada uçuştu.

Kardashian ve Jenner ailelerinin reality şovu Keeping Up With the Kardashians, 18. sezonunda tekme tokat sahneleriyle damga vurdu.

Kim ve Kourtney Kardashian’ın sözlü tartışmadan fiziksel şiddete döndüğü görüntüler medyada büyük yankı uyandırdı.

Kourtney Kardashian’ın, özel hayatını daha fazla göz önünde göstermek istemeyip, programın yeni sezonunda geri dönmesi kız kardeşi Kim’i rahatsız etmiş. Kim Kardashian, ablası Kourtney’nin geri dönmesinin onun modunu düşürdüğünü söyledi.

Takip eden birkaç gün ise Kourtney, canı çıkana kadar çalıştığını savunurken, ailede sadece Kim Kardashian’ın bu şekilde çalıştığı şeklindeki iddiaları inkar etti. İki kardeşin iş etiği hakkında konuşmaları alevlenince Kim, Kourtney’ye saldırmaya başladı. Kourtney Kardashian’ın programdan ayrılma kararı alıp, hala programda boy göstermesine de sinirlenince, Kim hıncını tekme, tokat ve küfürlerle almaya çalıştı.

Khloe Kardashian, kavganın büyümemesi için çaba göstermeye çalışsa da pek işe yaramadı.

PROGRAMDAN TAMAMEN AYRILDI

Kavga sahneleri sosyal medyada gündem olurken, Twitter’da Gracie Gallegos adlı kullanıcının Kourtney’yi etiketleyerek, “Kourtney artık bu şovu bırakması gerekiyor. Görüntülenmek istememesinden bıktım” deyince, Kourtney’de cevap olarak, “Bıraktım. Bye” dedi.

Ancak Kourtney’nin verdiği bu yanıtın yeni bir gündem oluşturma çabası olduğu, şovu aslında bırakmadığı söyleniyor.