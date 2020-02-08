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Mahsun Kırmızıgül, “Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar, bu garibana iyi bakın”
Mahsun Kırmızıgül, “Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar, bu garibana iyi bakın”
Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, Hatay'da 'Çocuklarım aç' dedikten sonra kendini yakarak yaşamına son veren Adem Yarıcı'yla ilgili bir flaş bir paylaşım yaparak "Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar, bu garibana iyi bakın" ifadelerini kullandı.
Magazin 8 Şubat 2020 - 11:48

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, Hatay Valiliği’nin önünde “Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz!” dedikten sonra kendini yakarak yaşamına son veren Adem Yarıcı’nın ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından ses getiren bir paylaşım yaptı.

“YAZIKLAR OLSUN BÖYLE DÜZENE”

Kırmızıgül, hayatını kaybeden yurttaşın son fotoğrafını paylaşarak, “İçler acısı bir fotoğraf. Ciğer dayanmaz bu tabloya. Çocuklarına ekmek götüremeyen çaresiz baba kendini yakarak öldürmüş. Yazıklar olsun böyle düzene. Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar, bu garibana iyi bakın. Bu adamın adı Adem Yarıcı” dedi.

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Son güncelleme: 11:49 - 08.02.2020
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