Manavgat’ta çıkan yangında çiftliği yanan Tuğba Özay hastanelik oldu

Dün öğle saatlerinde Manavgat’ın Yeniköy Mahallesi’nde başlayan ve büyüyerek 4 farklı noktada gün boyu ilerleyen yangına müdahale devam ediyor.

Gece boyunca esen şiddetli poyraz nedeniyle alevler Ulukapı Sülek Mahallesi’ne kadar geldi. Yangının ilk çıktığı noktaya 25, Manavgat merkeze ise 4 kilometre uzaklıktaki mahalle jandarma ekipleri tarafından boşaltıldı.

Alevlerin ortasında kalan evlerdeki vatandaşı jandarma ekipleri siren çalarak uyarıp tahliye etti. Bazı çiftçiler küçükbaş hayvanlarını sürü halinde önüne alarak mahalleden kaçtı.

Manavgat merkeze yaklaşan alevler nedeniyle gökyüzü de kızıla döndü. Otomobilleriyle alevlerden kaçan vatandaş, mahalle girişinde Manavgat merkeze yakın bir noktada bekletiliyor. Gözyaşıyla yanan evlerini uzaktan izleyen mahalle sakinleri ise Manavgat merkezin alevlere teslim olmasına çok az kaldığını söyledi.

TUĞBA ÖZAY HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Yangının sıçradığı bölgede çiftliği bulunan eski manken Tuğba Özay ise dün akşamdan bu yana sosyal medya hesabından video çekerek yardım istedi.

Manavgat’taki çiftliğine gitmek için yola çıkan Özay, yangının çiftliğine sıçradığını duyunca da hüngür hüngür ağladı. Özay, arabanın içinde çektiği videoda “Yanıyoruz, çiftliğimiz yanıyor her yer yanıyor. Ne olur sesimizi duyun. Manavgat’a yetişmeye çalışıyorum. Yangı uçaklarına daha çok yer verin. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum. Çiftliğimiz, evimiz, köyümüz her yer yanıyor. Hiçbir yerim tutmuyor. Daha çok uçak lazım. Bütün yetkililer ne olur gelin” dedi.

“HER YER YANDI”

Daha sona hastane odasından video yayınlayan Özay, “Felç geçirdim arkadaşlar. Çiftliğimiz, evimiz her yer yandı. Dünden beri yalvarıyorum, destek istiyorum. Yandı her yandı. Kollarım ve hiçbir yerim tutmuyor” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Manavgat'ta büyük felaket: 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi mahsur kaldı

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manavgat'taki yangınla ilgili açıklama