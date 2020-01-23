Mesut Akusta kimdir? Mesut Akusta nereli ve kaç yaşında?

Mesut Akusta, 1964 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Şen Olasın Nuri Bey adlı dizi ile geçen Mesut Akusta hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Mesut Akusta nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Babil dizisinde Süleyman karakterini canlandıran Mesut Akusta hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Mesut Akusta kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

MESUT AKUSTA KİMDİR?

Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 tarihinde Konya’da dünyaya gelmiştir. Henüz çocuk yaşlarında babasını kaybeden Mesut Akusta, ailesiyle birlikte Ankara’ya taşındı. Ankara’da lise eğitimini tamamlamasının ardından Edebiyat ve Sanat Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılında Yeditepe Oyuncuları topluluğuna katılan Mesut Aksuta, çesitli tiyatro oyunlarında yer aldı.

Yıldızlar Şahidim, Karagül, Ezel, Ah Kalbim, Sesiz Fırtına, En Son Babalar Duyar, Gitme Baba, Dağ, İmge, Cenneti Beklerken gibi birçok projede rol almıştır.

Şimdilerde, Star TV ekranlarında yayınlanan Babil dizisinde Süleyman karakterine hayat veren Mesut Akusta, 1.80 metre boyunda, 85 kilo ve Balık burcudur.

Mesut Akusta’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Babil (Süleyman) (TV Dizisi)

2019 – 7. Koğuştaki Mucize (Sinema Filmi)

2019 – Yüzleşme (Battal) (TV Dizisi)

2019 – Masal Çiçeği (Rıza) (TV Dizisi)

2017 – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Ekrem) (TV Dizisi)

2018 – Lady Winsley (İsmail) (Sinema Filmi)

2018 – Börü (İrfan Aladağ) (Sinema Filmi)

2017 – Yıldızlar Şahidim (Fiko) (TV Dizisi)

2016 – Ölene Kadar (Gürcü Tekin) (TV Dizisi)

2015 – Kanlı Postal (Komutan Esat) (Sinema Filmi)

2015 – 2015 – Memleket (Seydi) (Sinema Filmi)

2013 – Karagül (Kendal) (TV Dizisi)

2013 – Gitme Baba (Harun) (Sinema Filmi)

2012 – Dağ (Astsubay Kıdemli Başçavuş Kemal Karadağ) (Sinema Filmi)

2011 – Ay Tutulması (Şevket) (TV Dizisi)

2010 – İmge (Kısa Film)

2010 – Kardelen (Osman) (Sinema Filmi)

2010 – Divanyolu: Bir Medeniyet Rüyası (III. Selim) (Sinema Filmi)

2009 – Umut (Turan Bey) (Sinema Filmi)

2009 – Kako Si? (Fatih) (Sinema Filmi)

2009 – 2010 – Ezel (Polis Memuru) (TV Dizisi)

2009 – Ah Kalbim (Selim) (TV Dizisi)

2009 – 2010 – Kurtlar Vadisi Pusu (Ünsal) (TV Dizisi)

2008 – İpsiz Recep (Şerif)

2007 – Sessiz Fırtına (Barut Demirci)

2006 – Kiralık Oda (Sinema Filmi)

2006 – Karagümrük Yanıyor (Gafur) (TV Dizisi)

2005 – Cenneti Beklerken (Osman) (Sinema Filmi)

2005 – 2 Süper Film Birden (İşadamı) (Sinema Filmi)

2004 – Çocuklar Ne Olacak (Oktay) (TV Dizisi)

2003 – Kurşun Yarası (Rıza) (TV Dizisi)

2002 – Zerda (Ahmet) (TV Dizisi)

2002 – En Son Babalar Duyar (Deli Muzo) (TV Dizisi)

2001 – Güz Gülleri (TV Dizisi)

2001 – Benimle Evlenir Misin (Erkan (Ayhan) (TV Dizisi)

2000 – Paşa Baba Konağı (Hüdai) (TV Dizisi)

2000 – Filler ve Çimen (Kötü Polis) (Sinema Filmi)

2000 – Delikanlı (TV Dizisi)

1999 – Eylül Fırtınası (Kahraman) (Sinema Filmi)

1999 – Deli Yürek (Burhan) (TV Dizisi)

1998 – Herşey Çok Güzel Olacak (Resepsiyonist) (Sinema Filmi)

1998 – Kanal Yumuşak G (Bekir) (Sinema Filmi)

1998 – Affet Bizi Hocam (TV Dizisi)

1997 – Yasemin (TV Dizisi)

1997 – Yanlış Saksının Çiçeği (Sinema Filmi)

1997 – Nice Yıllardan Sonra (Haldun) (Sinema Filmi)

1996 – 1997 – Kara Melek (Hidayet) (TV Dizisi)

1993 – Yanlış Adres (Ercan) (Sinema Filmi)

1993 – Son Söz Sevginin (TV Dizisi)

1993 – Şen Olasın Nuri Bey (TV Dizisi)