Mesut Özil’in 27 milyon TL’lik yeni oyuncağı

Formula 1'deki araçların hızında, 1000 beygirlik süper hızlı ve lüks aracın Almanya satış fiyatı, vergi hariç 2 milyon 750 bin euro.

Vergileriyle 3 milyon euro'yu (27 milyon TL) aşıyor ve araç 2021'de piyasaya sürülecek. Sadece 275 tane üretilecek aracın fikir babası ise ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton…

ÜNLÜ PİLOTLAR SATIN ALIYOR

Süper hızlı araçtan eski Formula 1 pilotları Nico Rosberg, David Coulthard ile Mercedes'in mevcut pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton da ısmarladı.

Arsenal'da yedek kalan ama yıllık 21 milyon euro'luk kazancıyla dünyanın halen en çok kazanan futbolcularından biri olan Mesut Özil, lüks araba merakıyla biliniyordu.